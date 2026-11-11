Consolidated Water stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Consolidated Water hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Consolidated Water mit einem Umsatz von insgesamt 30,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,96 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at