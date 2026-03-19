Consolidated Water: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Consolidated Water hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte Consolidated Water einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 29,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,4 Millionen USD umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,14 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Consolidated Water im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 132,07 Millionen USD. Im Vorjahr waren 133,97 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at