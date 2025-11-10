Consonance-HFW Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Consonance-HFW Acquisition A veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,36 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Consonance-HFW Acquisition A ein EPS von -0,440 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 90,20 Prozent auf 1,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at