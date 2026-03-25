Consonance-HFW Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Consonance-HFW Acquisition A hat am 23.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 23,87 USD gegenüber -8,600 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 0,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 19,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Consonance-HFW Acquisition A 0,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 32,370 USD. Im Vorjahr waren -21,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 67,32 Prozent auf 3,48 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Consonance-HFW Acquisition A 10,65 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at