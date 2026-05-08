Consonance-HFW Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Consonance-HFW Acquisition A hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 11,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Consonance-HFW Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -7,430 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,0 Millionen USD – ein Plus von 410,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Consonance-HFW Acquisition A 1,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at