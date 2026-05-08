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08.05.2026 06:31:29
Consonance-HFW Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Consonance-HFW Acquisition A hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 11,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Consonance-HFW Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -7,430 USD vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,0 Millionen USD – ein Plus von 410,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Consonance-HFW Acquisition A 1,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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