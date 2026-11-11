Consonance-HFW Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Consonance-HFW Acquisition A hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 11,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Consonance-HFW Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -8,360 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at