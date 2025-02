Constantia zahlt 16 Franken pro Aluflexpack-Aktie

Die Übernahme erfolge zum Preis von 16 Schweizer Franken (17,05 Euro) pro Aktie. Das ist ein Franken mehr als der Basispreis von 15 Franken. Weiterhin hänge das Angebot aber noch von einigen Bedingungen wie den Beschlüssen der Hauptversammlung der Aluflexpack ab.

Bei der jüngsten Hauptversammlung der Aluflexpack am 4. Februar wurden alle von Constantia als neue Verwaltungsratsmitglieder nominierten Personen gewählt. Weiters wurde - vorbehaltlich des Vollzugs des Angebots - das Delisting der Aluflexpack von der Schweizer Börse genehmigt, teilte das Unternehmen am Freitag in einer Aussendung mit.

bel/tpo