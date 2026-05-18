Constellation Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Constellation Acquisition A lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at