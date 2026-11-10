Vistra Aktie
ISIN: AR0659507682
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10.11.2026 17:45:00
Constellation and Vistra Get the Headlines. These 2 Power Producers Barely Get Mentioned.
Constellation Energy and Vistra have become some of the most popular ways to invest in America's growing electricity demand. But they're not the only power producers worth watching.
Talen Energy (NASDAQ: TLN) and NRG Energy (NYSE: NRG) are two lesser-known, potentially undervalued names riding the same power boom. Let's take a closer at both -- and first up is Talen, the more nuclear-focused of the two.
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