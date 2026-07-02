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02.07.2026 06:31:29
Constellation Brands A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Constellation Brands A hat am 30.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,90 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 2,43 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 3,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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