Constellation Brands A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Constellation Brands A gab am 07.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 2,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Constellation Brands A 3,39 USD je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,77 Prozent auf 2,22 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at