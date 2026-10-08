Constellation Brands A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Constellation Brands A ließ sich am 06.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Constellation Brands A die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 3,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,14 Prozent auf 2,63 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at