Constellation Brands A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Constellation Brands A hat am 08.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Constellation Brands A ein EPS von -2,090 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,92 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 9,61 USD. Im letzten Jahr hatte Constellation Brands A einen Gewinn von -0,450 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Constellation Brands A im vergangenen Geschäftsjahr 9,14 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Constellation Brands A 10,21 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at