Constellation Brands Canada informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Constellation Brands Canada hat am 06.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,28 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,220 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 3,69 Milliarden CAD gegenüber 3,40 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at