Constellation Brands informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Constellation Brands lud am 30.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 3,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,43 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at