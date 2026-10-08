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08.10.2026 06:31:28
Constellation Brands: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Constellation Brands präsentierte in der am 06.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,32 USD gegenüber 2,65 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,63 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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