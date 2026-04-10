Constellation Brands: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Constellation Brands hat am 08.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Constellation Brands -2,090 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Constellation Brands 1,92 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,16 Milliarden USD umgesetzt worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,61 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 9,14 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 10,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Constellation Brands 10,21 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at