Constellation Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Constellation Energy lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,97 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Constellation Energy mit einem Umsatz von insgesamt 9,55 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 32,93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at