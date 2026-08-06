Constellation Energy Group Aktie
WKN DE: 922138 / ISIN: US2103711006
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06.08.2026 12:53:23
Constellation Energy Corporation Bottom Line Retreats In Q2
(RTTNews) - Constellation Energy Corporation (CEG) revealed a profit for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $513 million, or $1.42 per share. This compares with $839 million, or $2.67 per share, last year.
Excluding items, Constellation Energy Corporation reported adjusted earnings of $920 million or $2.55 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 23.0% to $7.504 billion from $6.101 billion last year.
Constellation Energy Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $513 Mln. vs. $839 Mln. last year. -EPS: $1.42 vs. $2.67 last year. -Revenue: $7.504 Bln vs. $6.101 Bln last year.
Raising full-year Adjusted (non-GAAP) Operating Earnings guidance range to $11.50 – $12.50 per share
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