Constellation Energy Corporation Bottom Line Retreats In Q2

(RTTNews) - Constellation Energy Corporation (CEG) revealed a profit for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $513 million, or $1.42 per share. This compares with $839 million, or $2.67 per share, last year.

Excluding items, Constellation Energy Corporation reported adjusted earnings of $920 million or $2.55 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 23.0% to $7.504 billion from $6.101 billion last year.

Constellation Energy Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $513 Mln. vs. $839 Mln. last year. -EPS: $1.42 vs. $2.67 last year. -Revenue: $7.504 Bln vs. $6.101 Bln last year.

Raising full-year Adjusted (non-GAAP) Operating Earnings guidance range to $11.50 – $12.50 per share