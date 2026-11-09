Constellation Energy Group Aktie
WKN DE: 922138 / ISIN: US2103711006
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09.11.2026 13:01:52
Constellation Energy Corporation Q3 Income Advances
(RTTNews) - Constellation Energy Corporation (CEG) released a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $1.835 billion, or $5.19 per share. This compares with $930 million, or $2.97 per share, last year.
Excluding items, Constellation Energy Corporation reported adjusted earnings of $1.792 billion or $5.06 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 45.4% to $9.550 billion from $6.570 billion last year.
Constellation Energy Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.835 Bln. vs. $930 Mln. last year. -EPS: $5.19 vs. $2.97 last year. -Revenue: $9.550 Bln vs. $6.570 Bln last year.
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