Constellation Energy Group Aktie

Constellation Energy Group ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 922138 / ISIN: US2103711006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.11.2026 13:01:52

Constellation Energy Corporation Q3 Income Advances

(RTTNews) - Constellation Energy Corporation (CEG) released a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $1.835 billion, or $5.19 per share. This compares with $930 million, or $2.97 per share, last year.

Excluding items, Constellation Energy Corporation reported adjusted earnings of $1.792 billion or $5.06 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 45.4% to $9.550 billion from $6.570 billion last year.

Constellation Energy Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.835 Bln. vs. $930 Mln. last year. -EPS: $5.19 vs. $2.97 last year. -Revenue: $9.550 Bln vs. $6.570 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Constellation Energy Group Inc.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Constellation Energy Group Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX legen zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen