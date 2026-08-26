Constellation Energy Aktie

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WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097

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26.08.2026 08:05:00

Constellation Energy Just Raised Guidance. Here's What's Driving It.

Energy demand is booming, and Constellation Energy (NASDAQ: CEG) is one stock riding this wave higher. The company's second-quarter earnings results were solid, and it also raised its earnings guidance for this year.Constellation has made major deals with hyperscalers and is expanding its massive power-generation footprint amid this historic surge in energy demand. Here's what's driving the company's strong performance, and what investors can expect going forward.In the second quarter, Constellation Energy reported adjusted operating earnings of $2.55 per share, or $920 million, a 33% increase from last year. This came in well above consensus estimates of $2.34 operating earnings per share. Following its strong quarter, Constellation raised its full-year adjusted operating earnings guidance range by $0.50 per share, to $11.50 to $12.50 per share.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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