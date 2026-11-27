Constellation Energy Aktie
WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097
|
27.11.2026 14:45:44
Constellation Energy Just Raised Its Forecast. Is the Stock Still a Buy?
Constellation Energy (NASDAQ:CEG) reported stronger quarterly earnings, raised its 2026 adjusted operating earnings forecast, and secured major long-term power agreements with Amazon and Alphabet. While the midterms raised concerns about future energy policy, the company's signed contracts offer greater visibility into future demand. Can those commitments overcome regulatory uncertainty, execution risks, and valuation concerns?
Stock prices used were the market prices of Nov. 16, 2026. The video was published on Nov. 26, 2026.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|
12.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
10.11.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 beginnt Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
25.10.26
|Erste Schätzungen: Constellation Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Handel in New York: Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
Analysen zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|217,05
|1,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.