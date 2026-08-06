Constellation Energy Lifts Annual Earnings Guidance; Stock Up Over 4% In Pre-Market

(RTTNews) - Constellation Energy Corporation (CEG) on Thursday revised up its annual earnings outlook, citing the company's expanded platform, strong operational and commercial performance, and the disciplined execution of capital allocation strategy.

For the full year, the company now anticipates adjusted operating earnings of $11.50 to $12.50 per share, compared with the earlier guidance of $11 to $12 per share.

For the full-year 2025, the company had posted adjusted operating earnings of $9.39 per share.

CEG was up by 4.67% at $277.50 in the pre-market trade on the Nasdaq.