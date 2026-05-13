Constellation Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Constellation Energy äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,380 USD erwirtschaftet worden.

Constellation Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,70 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at