Constellation Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Constellation Energy hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Constellation Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1414,72 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 89,12 ARS je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12 332,42 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 65,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Constellation Energy einen Umsatz von 7 436,22 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.at