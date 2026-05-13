|
13.05.2026 06:31:29
Constellation Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Constellation Energy hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Constellation Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1414,72 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 89,12 ARS je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12 332,42 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 65,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Constellation Energy einen Umsatz von 7 436,22 Milliarden ARS eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich mit Gewinnen -- DAX schließt auf höheren Niveau -- Wall Street mit Aufschlägen -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich schwächer
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt ging es nach oben. Der US-Markt zeigt sich höher. In Fernost bewegten Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.