Constellation Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Constellation Energy hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,71 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 6,07 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Constellation Energy 6,63 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 2,25 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 5,40 Milliarden USD gerechnet.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7,40 USD. Im Vorjahr waren 11,89 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Constellation Energy mit einem Umsatz von insgesamt 25,53 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 23,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,25 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 9,36 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 24,77 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at