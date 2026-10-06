Constellation Energy Group Aktie
WKN DE: 922138 / ISIN: US2103711006
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06.10.2026 17:14:33
Constellation Energy Stock Rises 13% After Google Nuclear Power Deal
(RTTNews) - Constellation Energy Corp. (CEG) is up 12.75 percent, gaining $34.11 to $301.73 on Tuesday. The move comes after Google and Constellation announced a long-term clean energy collaboration that will bring 890 megawatts of new nuclear capacity onto the PJM Interconnection grid through a 20-year power purchase agreement.
Constellation Energy is currently trading at $301.73, up from the previous close of $267.62 after opening at $291.11 on the Nasdaq. The stock has traded between $291.11 and $309.48 during the session, with trading volume at 4.64 million shares versus average volume of 2.80 million.
The companies entered a 15-year agreement covering an additional 2,700 megawatts of Constellation's existing PJM generation fleet. Constellation will further expand its technology partnership with Google Cloud and Gemini Enterprise under a five-year agreement focused on AI-powered energy operations. Shares have traded between $228.63 and $412.70 over the past 52 weeks.
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