Constellation Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Constellation Energy hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 1729,63 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Constellation Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 876,74 ARS in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 14 918,81 Milliarden ARS gegenüber 9 544,10 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at