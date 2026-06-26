General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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26.06.2026 03:13:40
Constellation Energy vs. GE Vernova: Which Utilities Stock Is a Better Buy in 2026?
The surge in power demand from artificial intelligence and data centers has put the energy sector in the spotlight. Investors are now deciding between Constellation Energy (NASDAQ:CEG) and GE Vernova (NYSE:GEV) for their portfolios.Constellation Energy focuses on clean power generation through its massive nuclear fleet, while GE Vernova provides the essential turbines and grid technology needed to distribute power globally. Both companies play vital roles in modernizing energy infrastructure, making them favorites among investors interested in electric utility stocks and carbon-free generation.Constellation Energy operates as the largest producer of carbon-free energy in the United States, primarily through its extensive nuclear fleet. The company serves roughly 2.5 million customer accounts, including 75% of the Fortune 100 companies. Major agreements include a 20-year power purchase agreement with Microsoft (NASDAQ:MSFT) to restart the Crane Clean Energy Center and a deal with Meta Platforms (NASDAQ:META) for the Clinton plant.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu General Electric Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|232,30
|-1,80%
|GE Vernova
|917,00
|-3,45%
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