Constellation Energy Aktie
WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097
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02.11.2026 21:52:34
Constellation Energy vs. NextEra Energy: Which Utilities Stock Is a Better Buy for 2027?
As the energy transition accelerates, choosing the right utility exposure is critical for long-term growth. Constellation Energy (NASDAQ:CEG) and NextEra Energy (NYSE:NEE) offer two distinct paths into the future of power.
Constellation Energy focuses on clean generation through its massive nuclear fleet, while NextEra Energy combines a regulated Florida utility with a massive renewable energy development business. Both companies are essential players in the shift toward decarbonization, but they carry different risk profiles and growth drivers.
Constellation Energy operates as a leader in carbon-free power, managing the largest private-sector nuclear fleet in the United States. The company provides electricity to roughly 2.5 million customers, including approximately three-fourths of the Fortune 100 companies. Notable recent agreements include a 20-year power purchase agreement with Microsoft (NASDAQ:MSFT) and a deal with Meta to power data centers with emissions-free nuclear energy.
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Analysen zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
Aktien in diesem Artikel
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|229,75
|-2,17%
|NextEra Energy Inc
|76,18
|1,91%
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