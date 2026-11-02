Constellation Energy vs. NextEra Energy: Which Utilities Stock Is a Better Buy for 2027?

As the energy transition accelerates, choosing the right utility exposure is critical for long-term growth. Constellation Energy (NASDAQ:CEG) and NextEra Energy (NYSE:NEE) offer two distinct paths into the future of power.

Constellation Energy focuses on clean generation through its massive nuclear fleet, while NextEra Energy combines a regulated Florida utility with a massive renewable energy development business. Both companies are essential players in the shift toward decarbonization, but they carry different risk profiles and growth drivers.

Constellation Energy operates as a leader in carbon-free power, managing the largest private-sector nuclear fleet in the United States. The company provides electricity to roughly 2.5 million customers, including approximately three-fourths of the Fortune 100 companies. Notable recent agreements include a 20-year power purchase agreement with Microsoft (NASDAQ:MSFT) and a deal with Meta to power data centers with emissions-free nuclear energy.

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