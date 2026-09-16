Constellation Energy vs. Vistra: 2 Very Different Bets on the Same AI Power Boom. Here's Which One I'd Buy.

The AI market's rapid expansion has sparked a massive increase in electricity demand, especially among data centers, over the past few years. That AI power boom is generating strong tailwinds for Constellation Energy (NASDAQ: CEG) and Vistra (NYSE: VST), two of the largest independent power producers in the United States.

Over the past three years, Constellation's stock has rallied 137%, and Vistra's stock has soared 330%. Let's see which of these AI-driven electrification stocks is a better buy right now.

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