Constellation Energy Aktie
WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097
|
17.11.2026 16:45:25
Constellation Energy vs. Vistra: Which Utilities Stock Is a Better Buy for 2027?
The surge in artificial intelligence data centers is reshaping the energy landscape, making utility giants critical infrastructure. Deciding between Constellation Energy Corp.(NASDAQ:CEG) and Vistra Energy Corp. (NYSE:VST) is essential for investors seeking power sector growth.
Constellation Energy focuses heavily on nuclear power and serving corporate heavyweights, while Vistra combines massive generation capacity with a sprawling retail business. Both companies are pivoting to meet the intense electricity demands of the modern economy. This comparison looks at their financial health and market positioning to see which might be the better addition to your portfolio.
Constellation Energy operates a massive fleet of clean energy assets, including nuclear, solar, and wind, with 55 gigawatts of capacity. It serves roughly 2.5 million customer accounts and a significant portion of the Fortune 100, including agreements with Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT). The company also provides nuclear power to other major technology firms like Meta Platforms (NASDAQ:META) to support their growing data center operations.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|
12.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
10.11.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 beginnt Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
25.10.26
|Erste Schätzungen: Constellation Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Handel in New York: Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
Analysen zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
Aktien in diesem Artikel
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|242,95
|-3,40%
|Vistra Corp Cert Deposito Arg Repr 0.03846153 Shs
|8 350,00
|-2,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen als wichtiger Termin: ATX und DAX beenden Handel deutlich leichter -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am Dienstag kräftige Verluste eingefahren. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.