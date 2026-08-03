Constellation Energy Aktie
WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097
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03.08.2026 14:41:01
Constellation Energy vs. Vistra: Which Utilities Stock Is a Better Buy in 2026?
Constellation Energy (NASDAQ:CEG) and Vistra (NYSE:VST) are competing to dominate the rapidly changing American power market. Investors must decide which utility giant offers the most compelling value for the year ahead.Constellation Energy focuses on clean generation to serve large corporate clients, while Vistra balances a massive retail customer base with a diverse fleet of power plants. Both companies are positioned to benefit from the soaring electricity requirements of artificial intelligence (AI) and the broader shift toward reliable, high-capacity energy sources.Constellation Energy generates electricity from a vast fleet of clean sources, including nuclear, solar, and wind. Among electric utility stocks, the company is distinguished by its 20-year agreement to supply Microsoft with carbon-free energy. It also maintains a significant agreement with Meta to support sustainability goals using its nuclear stations. Following its roughly $22 billion acquisition of Calpine, the company agreed to sell approximately $5 billion in assets to satisfy regulatory requirements.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
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22.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
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22.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 mittags schwächer (finanzen.at)
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22.07.26
|Erste Schätzungen: Constellation Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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30.06.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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30.06.26
|Freundlicher Handel in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
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16.06.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
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16.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.at)
Analysen zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
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Aktien in diesem Artikel
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|228,30
|-0,13%
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