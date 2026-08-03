Constellation Energy Aktie

Constellation Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097

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03.08.2026 14:41:01

Constellation Energy vs. Vistra: Which Utilities Stock Is a Better Buy in 2026?

Constellation Energy (NASDAQ:CEG) and Vistra (NYSE:VST) are competing to dominate the rapidly changing American power market. Investors must decide which utility giant offers the most compelling value for the year ahead.Constellation Energy focuses on clean generation to serve large corporate clients, while Vistra balances a massive retail customer base with a diverse fleet of power plants. Both companies are positioned to benefit from the soaring electricity requirements of artificial intelligence (AI) and the broader shift toward reliable, high-capacity energy sources.Constellation Energy generates electricity from a vast fleet of clean sources, including nuclear, solar, and wind. Among electric utility stocks, the company is distinguished by its 20-year agreement to supply Microsoft with carbon-free energy. It also maintains a significant agreement with Meta to support sustainability goals using its nuclear stations. Following its roughly $22 billion acquisition of Calpine, the company agreed to sell approximately $5 billion in assets to satisfy regulatory requirements.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 228,30 -0,13% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued

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