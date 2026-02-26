26.02.2026 06:31:29

Constellation Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Constellation Energy hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 440,66 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Constellation Energy 601,78 ARS je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 8 728,80 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 31,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6 629,77 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2047,85 ARS. Im letzten Jahr hatte Constellation Energy einen Gewinn von 2419,17 ARS je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31 799,76 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 21 598,02 Milliarden ARS im Vorjahr.

