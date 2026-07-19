Blue Energy Aktie
WKN DE: A0MR6X / ISIN: AU0000044364
|
19.07.2026 16:44:08
Constellation Invests in Blue Energy as Nuclear Demand From AI Data Centers Surges. Here's What CEG Investors Need to Know.
Nuclear plants. Shipyards. Robots. Oil and gas.Trying to connect the dots? You and I may not be able to, but Constellation Energy (NASDAQ:CEG) is doing just that with its latest power move.Constellation, the largest nuclear energy company in the U.S., has invested an undisclosed sum in Blue Energy, a start-up specializing in prefabricated nuclear power plants. The real kicker isn’t the tech – how this newcomer builds those plants is where the disruption lies, and exactly why Constellation decided it’s worth the bet.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Blue Energy Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Blue Energy Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Blue Energy Ltd
|0,00
|3,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.