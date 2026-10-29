Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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29.10.2026 19:30:00

Constellation Just Signed 20-Year Deals With Amazon and Google. Where Will the Nuclear Energy Stock Be in 10 Years?

Hyperscalers need power, and a lot of it. Constellation Energy (NASDAQ: CEG) operates as one of the largest independent power producers and has been signing long-term deals with hyperscalers left and right as companies scramble to secure energy.

Over the past month, Constellation Energy secured two more long-term agreements, this time with Amazon (NASDAQ: AMZN) and Alphabet's (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) Google. The deals provide visibility into Constellation's future earnings while also helping fund power upgrades and expansions to meet future demand from data centers.

Here's what investors need to know about the deals and what they mean for Constellation Energy's stock over the next decade.

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Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 8 080,00 -13,26% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 252,10 -0,08% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 250,40 -0,87% Alphabet C (ex Google)
Amazon 215,10 6,12% Amazon

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