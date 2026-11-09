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09.11.2026 06:31:29
Constellation Software: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Constellation Software hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Constellation Software hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,050 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Constellation Software hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,50 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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