Constellation Software gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Constellation Software hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 23,76 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,81 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Constellation Software in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,36 Milliarden CAD im Vergleich zu 3,81 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at