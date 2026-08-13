Constellation Software hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Constellation Software lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 17,90 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Constellation Software 3,68 CAD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,62 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 3,94 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at