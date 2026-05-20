GRID Aktie

GRID für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EH8R / ISIN: JP3274160005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.05.2026 19:19:00

Constellation’s and Vistra’s stocks rally as power-grid operator speeds up data-center deals

The move is PJM’s admission that its capacity can’t meet data-center-driven demand.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Power Grid Corp of India Ltd

mehr Nachrichten