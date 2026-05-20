GRID Aktie
WKN DE: A3EH8R / ISIN: JP3274160005
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20.05.2026 19:19:00
Constellation’s and Vistra’s stocks rally as power-grid operator speeds up data-center deals
The move is PJM’s admission that its capacity can’t meet data-center-driven demand.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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