Constellium SE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Constellium SE stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Constellium SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Constellium SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,17 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at