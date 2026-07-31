Constellium SE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Constellium SE präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,250 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,75 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 1,00 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 2,75 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at