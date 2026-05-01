Constellium SE legte Quartalsergebnis vor

Constellium SE veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 2,46 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Constellium SE 1,98 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,45 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at