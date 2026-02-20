|
Constellium SE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Constellium SE präsentierte in der am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,340 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 2,20 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,72 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,92 USD gegenüber 0,380 USD im Vorjahr.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Constellium SE mit einem Umsatz von insgesamt 8,45 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 15,19 Prozent gesteigert.
