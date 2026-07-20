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20.07.2026 06:31:29
Consti Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Consti Group lud am 17.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 EUR je Aktie generiert.
Consti Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 75,4 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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