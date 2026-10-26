Consti Group präsentierte Quartalsergebnisse

Consti Group hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,300 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Consti Group im vergangenen Quartal 91,2 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Consti Group 90,8 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at