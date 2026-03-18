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WKN DE: A1C7QS / ISIN: JP3770350001

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18.03.2026 13:08:23

Construction of Jurong Island Logistics Hub Phase 2 reaches 3rd, 4th floors: Cosco Shipping

Demolition works for Phase 1 are also under way with minimal disruption to operationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Cosco Corporation (Singapore) Ltd (spons. ADRs) 0,46 -3,13% Cosco Corporation (Singapore) Ltd (spons. ADRs)
Cosco Shipping Co Ltd (A) 8,38 1,45% Cosco Shipping Co Ltd (A)
HUB CO LTD 870,00 -1,14% HUB CO LTD
Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shs 42,34 1,24% Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shs

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