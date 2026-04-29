Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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29.04.2026 16:13:00
Construction on new homes jumps to a 15-month high, but the real-estate slump isn’t over
Home builders ramped up construction in March as the weather warmed and housing starts hit a 15-month high, but an industry slump appears no closer to ending.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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