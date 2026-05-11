Construction Partners A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Construction Partners A hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Construction Partners A 0,080 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Construction Partners A im vergangenen Quartal 769,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Construction Partners A 571,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at