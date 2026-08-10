Construction Partners A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Construction Partners A hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,06 USD. Im letzten Jahr hatte Construction Partners A einen Gewinn von 0,790 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 999,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 779,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at